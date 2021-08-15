МВД выслало из России около 8,6 тысячи иностранцев за полгода

В первом полугодии 2021 года МВД России выслало из страны порядка 8,6 тыс. иностранных граждан, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращён срок пребывания в России, за пределы страны высланы порядка 8,6 тыс. человек», — сказали агентству.

В специальных учреждениях МВД и его территориальных органах ожидают высылки 1,2 тыс. иностранных граждан, добавили там.

14 августа сообщалось, что въезд в Россию по различным основаниям был запрещён почти 100 тыс. иностранных граждан за первые шесть месяцев 2021 года.