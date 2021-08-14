В МВД заявили об отказе во въезде в Россию почти 100 тысячам иностранцев за полгода

Въезд в Россию по различным основаниям был запрещён почти 100 тыс. иностранных граждан за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре российского МВД.

«В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешён въезд в Россию почти 99 тыс. лиц», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее МВД заявило, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

В июне сроки временного пребывания в России мигрантов, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до 30 сентября 2021 года.