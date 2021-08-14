В МВД заявили об отказе во въезде в Россию почти 100 тысячам иностранцев за полгода

Короткая ссылка
Въезд в Россию по различным основаниям был запрещён почти 100 тыс. иностранных граждан за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре российского МВД.

«В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешён въезд в Россию почти 99 тыс. лиц», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее МВД заявило, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

В июне сроки временного пребывания в России мигрантов, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до 30 сентября 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить