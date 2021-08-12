Экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде запрещён въезд в Россию на 50 лет

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МВД России приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде.
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде запрещён въезд в Россию на 50 лет
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сегодня... приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что не будут комментировать заявления Вагабзаде, так как он не представляет МИД республики.

Вместе с этим глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении написать обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело в отношении экс-дипломата. По мнению российского политика, слова Вагабзаде являются оскорбительными для всех россиян.

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