В МИД Азербайджана отреагировали на ситуацию с экс-дипломатом Вагабзаде
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«Исфандияр Вагабзаде был освобождён от должности президентом в 2016 году из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны как МИД комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни наше министерство, ни какой-либо другой государственный орган», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, слова которого он назвал оскорбительными не только для себя, но и для всех россиян.