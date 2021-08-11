В МИД Азербайджана отреагировали на ситуацию с экс-дипломатом Вагабзаде

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В МИД Азербайджана заявили, что не комментируют высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики.
В МИД Азербайджана отреагировали на ситуацию с экс-дипломатом Вагабзаде
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Исфандияр Вагабзаде был освобождён от должности президентом в 2016 году из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны как МИД комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни наше министерство, ни какой-либо другой государственный орган», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, слова которого он назвал оскорбительными не только для себя, но и для всех россиян.

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