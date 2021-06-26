В России обяжут мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

При въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции...» — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что соглашение предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера.

В МВД отметили, что данный инструмент направлен на информирование иностранного гражданина о правилах въезда и выезда из России, привлечения к трудовой деятельности на российской территории, а также об установленных ограничениях и запретах.

Подчёркивается, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, и даёт согласие не причинять ущерб России.

Ранее сообщалось, что сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлены до 30 сентября 2021 года.