В России обяжут мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»
«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции...» — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что соглашение предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера.
В МВД отметили, что данный инструмент направлен на информирование иностранного гражданина о правилах въезда и выезда из России, привлечения к трудовой деятельности на российской территории, а также об установленных ограничениях и запретах.
Подчёркивается, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, и даёт согласие не причинять ущерб России.
Ранее сообщалось, что сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлены до 30 сентября 2021 года.