В России обяжут мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

Короткая ссылка
При въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции...» — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что соглашение предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера.

В МВД отметили, что данный инструмент направлен на информирование иностранного гражданина о правилах въезда и выезда из России, привлечения к трудовой деятельности на российской территории, а также об установленных ограничениях и запретах.

Подчёркивается, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, и даёт согласие не причинять ущерб России.

Ранее сообщалось, что сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлены до 30 сентября 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить