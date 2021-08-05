С 29 декабря трудовые мигранты в России будут подлежать дактилоскопии

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С 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России, сообщает пресс-центр МВД России.
С 29 декабря трудовые мигранты в России будут подлежать дактилоскопии
  • РИА Новости

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в Россию в поисках работы», — цитирует ТАСС пресс-центр.

Уточняется, что также дактилоскопии подлежат все прочие категории иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

9 июля стало известно, что МВД разработало проект закона, по которому для въезда в Россию иностранные граждане должны будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

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