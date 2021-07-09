В России обяжут мигрантов проходить дактилоскопию для въезда в страну

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Для въезда в Россию иностранные граждане должны будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный МВД России проект закона.

«До въезда на территорию РФ дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ осуществляется при наличии технической возможности дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан», — говорится в документе.

Из проекта закона следует, что иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию в пунктах пропуска через российскую государственную границу.

Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

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