В России обяжут мигрантов проходить дактилоскопию для въезда в страну
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный МВД России проект закона.
«До въезда на территорию РФ дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ осуществляется при наличии технической возможности дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан», — говорится в документе.
Из проекта закона следует, что иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию в пунктах пропуска через российскую государственную границу.
Нарушителей будут привлекать к ответственности.
Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.