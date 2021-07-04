Глава «Мираторга» назвал способ повысить зарплаты в России

Президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

«Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук», — цитирует РИА Новости слова Линника в интревью телеканалу РБК.

По его словам, квоты следует сократить в три-четыре раза.

Он отметил, что на данный момент россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, которые готовы работать за меньшие деньги.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра с результатами медосмотров трудовых мигрантов на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.