Глава «Мираторга» назвал способ повысить зарплаты в России

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Президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

«Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук», — цитирует РИА Новости слова Линника в интревью телеканалу РБК.

По его словам, квоты следует сократить в три-четыре раза.

Он отметил, что на данный момент россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, которые готовы работать за меньшие деньги.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра с результатами медосмотров трудовых мигрантов на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.

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