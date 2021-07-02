Путин подписал закон о создании реестра медосмотров трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра с результатами медосмотров трудовых мигрантов на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законом медосмотр проводится в медицинских организациях на территории России, перечень которых должен установить высший исполнительный орган власти каждого конкретного субъекта государства.

Иностранцам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в случае, если они употребляют наркотические или психотропные вещества, имеют опасные инфекционные заболевания или не могут предоставить сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.

Власти Калининградской области ранее запретили трудовым мигрантам работать в ряде сфер в регионе. Теперь иностранцы не смогут трудиться в такси, HR- и образовательной сфере, а также предоставлять временное жильё.