Путин подписал закон о создании реестра медосмотров трудовых мигрантов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра с результатами медосмотров трудовых мигрантов на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.
Путин подписал закон о создании реестра медосмотров трудовых мигрантов
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законом медосмотр проводится в медицинских организациях на территории России, перечень которых должен установить высший исполнительный орган власти каждого конкретного субъекта государства.

Иностранцам могут отказать в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в случае, если они употребляют наркотические или психотропные вещества, имеют опасные инфекционные заболевания или не могут предоставить сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.

Власти Калининградской области ранее запретили трудовым мигрантам работать в ряде сфер в регионе. Теперь иностранцы не смогут трудиться в такси, HR- и образовательной сфере, а также предоставлять временное жильё.

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