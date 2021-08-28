«Полиция провела жёсткие рейды»: Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная полиция в последние месяцы возбудила 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. Из России были депортированы около 200 человек, 17,5 тысячам запрещён въезд в страну. Градоначальник отметил, что Москва — гостеприимный город, однако напомнил о необходимости соблюдать законы.

Московская полиция в последние месяцы возбудила 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ежегодно в столицу приезжают миллионы людей, в том числе трудовых мигрантов из стран СНГ. Большинство из них, отметил градоначальник, ведут себя законопослушно: регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на работу.

Вместе с тем Собянин обратил внимание, что за последнее время произошло несколько массовых драк с участием мигрантов.

«Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жёсткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещён въезд в страну», — заявил мэр.

По словам Собянина, кому-то это может показаться чрезмерным, однако «так будет и впредь».

«Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — подчеркнул он.

Накануне в центре столицы на Бауманской улице произошла массовая драка. Как сообщили в МВД, «между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись».

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», — отметили в министерстве.

В отношении 15 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КРФоАП. С остальными сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в МВД.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в драке принимали участие в том числе выходцы из стран Средней Азии. По его словам, в ходе драки участники не использовали никаких посторонних предметов и разбежались к моменту приезда сотрудников полиции. Кадры столкновения есть на камере видеонаблюдения, добавил он.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана», — отметил источник.

Кроме того, 27 августа произошла массовая драка в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В МВД сообщили, что между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в потасовку. В отделение полиции для разбирательства были доставлены более 20 человек.

В отношении семерых составлены протоколы о мелком хулиганстве, из них на пятерых также были составлены административные протоколы о «Нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Все они были арестованы на 12 суток.

«Кроме того, решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации», — заявили в МВД.

В начале августа в МВД сообщали, что в России незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из государств — участников СНГ.

Первый замглавы ведомства Александр Горовой в ходе встречи с послами иностранных государств отметил, что в 2021 году на 5% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России. По его словам, в их среде наблюдается рост противоправной активности, в частности, нарушение общественного порядка, массовые драки, которые нередко сопровождаются насильственными действиями и создают угрозу безопасности граждан.

«По всем указанным фактам МВД жёстко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы РФ. Аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ», — приводит его слова ТАСС.

16 августа в МВД сообщили, что главное управление ведомства по вопросам миграции провело встречу с представителями национальных диаспор на фоне увеличения количества массовых драк с участием иностранных граждан.

В середине июля в Москве у станции метро «Кузьминки» произошла одна из самых крупных массовых драк среди иностранцев. По разным данным, в ней приняли участие до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.

19 августа начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил, что 46 мигрантов из участвовавших в драке депортировали из России, ещё 41 иностранец ждёт отбытия на родину.