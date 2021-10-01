«Генетические карты составляют даже для отдельных районов мегаполисов»: как полиция находит подозреваемых по ДНК

МВД РФ объявило тендер на исследование возможности составления примет преступника по ДНК-анализу биоматериалов. Предполагается, что искусственный интеллект поможет вычислять конкретных людей. Заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Вавилова Светлана Боринская рассказала RT, что сегодня можно узнать о человеке по ДНК и как генетический анализ применяется в криминалистике.

— Запрос МВД, фактически, подразумевает составление по оставшемуся на месте преступления биоматериалу полноценного портрета человека, только что без паспортных данных. Такое сейчас уже возможно?

— Сегодня такое возможно на 100%, то есть, прямо со всеми паспортными данными и местом регистрации. Но только если генетический профиль подозреваемого уже был когда-то получен и хранится в специальной базе данных правоохранительных органов. В России генетический анализ биоматериалов и хранение результатов этих анализов регламентируется законом о геномной регистрации 2008 года.

Без вашего согласия никто не имеет права получить и вносить ваш ДНК-профиль в любую базу. Как и с отпечатками пальцев.

Но есть исключение для осуждённых за тяжкие преступления: их данные в соответствии с законом собирают и вносят в базу. Поэтому если на месте преступления остались следы крови, волос или иной биоматериал, допустим, недавно освободившегося маньяка, он будет вычислен меньше чем за двое суток.

— А если ДНК-профиля в этой базе нет?

— Вот тогда пытаются узнать что-то о человеке с помощью анализа ДНК. Можно сравнить ДНК-профиль с места преступления с открытыми базами данных, которые ведут некоторые фирмы. Люди сами вносят туда свои данные — например, для поиска родственников или для выяснения истории своей семьи. Гипотетически, там может оказаться сам преступник. Но чаще, если повезёт, там встретятся ДНК-профили близкой или дальней родни. А с этими людьми уже можно работать обычными оперативными методами.

Наконец, можно провести анализ ДНК на соответствие какой-то этно-географической группе. Данные о генетических характеристиках таких групп на протяжении многих лет собирают учёные для изучения истории формирования различных групп населения и для медико-генетических исследований. При этом надо отметить, что генетики не устанавливают национальность по ДНК. Наоборот, при сборе биологического материала у людей, принявших участие в исследовании, спрашивают, к какой национальности они сами себя относят. И таким образом получают генетические характеристики определённых групп, с которыми соотносят ДНК-профили неизвестных лиц.

В 2011 году был совершён теракт — взрыв в аэропорту Домодедово. От террориста-смертника остались лишь куски, по которым его опознать невозможно. В криминалистических базах данных его ДНК-профиля не было. Тогда сравнили с теми базами данных, которые собрали генетики. По ним установили, что наиболее близкие генетические родственники этого человека проживают в определённом районе Ингушетии. Туда выехали оперативники. Анализ ДНК и идентификация личности террориста заняли пять дней.

Или другой пример. У женщины в поезде украли деньги. Подозреваемый утверждал, что найденные у него деньги его собственные. На них были смазанные отпечатки пальцев не подходящие для дактилоскопии. Но из них выделили ДНК, которая оказалась принадлежащей пострадавшей женщине. Что и явилось уликой.

— Здесь повезло. А если б этот человек имел ингушские корни, но ещё его дедушка давно переселился в Сибирь?

— Люди всегда переселялись на новые места, но более активная миграция началась в XX веке. Тем не менее сформированные за сотни лет особенности этногеографических групп сохраняются. Для детективов всего мира это серьёзная зацепка. Для них геногеографическая карта ДНК-профилей может помочь более-менее точно понимать происхождение преступника. Например, в этом году завершается программа Союзного государства России и Белоруссии «ДНК-идентификация». Наш институт и я лично принимали участия в её работе. Всего проанализировано около 35 тыс. образцов ДНК, принадлежащих представителям более 150 народов России и Белорусии. Таким образом закрыты «белые пятна» на генетической карте нашей страны — по биоматериалу криминалисты смогут определить регион проживания или происхождения подозреваемого. Подобные карты используются правоохранителями во всём мире. В мегаполисах такие карты составляют даже для отдельных районов или административных округов.

— Ну, а что-то более подробное, те же параметры внешности, упомянутые в тендере МВД?

— Есть американская компания, которая декларирует, что научилась по ДНК составлять полный, причём, трехмерный портрет. Они демонстрировали успешные примеры совпадений. Но какой это процент от всех экспериментов, сколько у них примеров несовпадений, не говорят. Допустим, есть набор генов, косвенно указывающих на предрасположенность к полноте. Но будет ли конкретный человек толстым или нет, зависит от образа жизни. Просто от доступа к еде. Можно установить по ДНК цвет волос и цвет глаз. Но тут тоже не всегда удаётся точно определить. Вот рыжий цвет волос определяется довольно точно — ему соответствует относительно чёткое сочетание генов. А для темных или светлых волос точность определения ниже.

— Что же тогда заказывает МВД, если наука пока не умеет составлять этот самый точный портрет?

— Так полицейские и хотят выяснить, что именно может предложить им наука. Заказываемое ими исследование подразумевает описать нынешний спектр возможностей с учётом стоимости. Познакомившись с этой информацией, полиция сможет определиться с заказом уже непосредственно системы идентификации по выбранным параметрам.

— Пластическая операция, изменение отпечатков пальцев дают возможность избежать идентификации по базам криминалистов. Возможно ли изменить ДНК?

— Редактирование ДНК существует, сейчас об этом много пишут. Чтобы изменить ДНК, надо вносить изменения в каждую клетку. Но даже если было бы возможно отредактировать ДНК в одном органе, остальной организм будет содержать исходный ДНК-профиль. Поэтому подделать ДНК невозможно.

— Темп развития науки предполагает, что через десять, тридцать лет криминалисты получат инструмент уже более-менее точного определения внешности по ДНК?

— Геном человека прочли 20 лет назад. Этот проект занял 10 лет. Сейчас ваш геном полностью прочтут в коммерческой лаборатории Москвы за три дня. И образцы для исследований требовались существенные — несколько миллилитров венозной крови, например. Сейчас же достаточно провести ватным тампоном по внутренней поверхности щеки, чтобы получить нужный для анализа материал. Даже капли крови или нескольких волосков достаточно для исследования.

Криминалистам не нужно изучать весь геном, можно проверить только отдельные участки, которые определяют важные для идентификации признаки. Это гораздо дешевле и быстрее.

А весь геном изучают для того, чтобы эти самые участки найти и разработать методы их анализа.

По ДНК сейчас можно определить не только цвет глаз и волос или цвет кожи или черты лица, но и рост и возраст. Только какие-то признаки определяются пока не очень надёжно, а вот возраст можно установить с точностью до 3-4 лет.

Можно даже определить некоторые особенности образа жизни, например, курение оставляет свои следы на ДНК. Развитие методов происходит очень быстро. Но предсказывать, когда мы научимся составлять по ДНК точный портрет, не возьмусь.