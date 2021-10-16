«Исходя из жизненных обстоятельств»: 17 октября вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж
- АГН «Москва»
- © Денис Гришкин
В России с 17 октября вступает в силу приказ МВД, регламентирующий порядок вывоза детей за границу.
«Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России», — сообщили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России, который улучшает порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетних за пределы страны в сопровождении одного из родителей.
«Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России», — отметили в ведомстве.
Согласно закону, родителем может быть установлен как общий запрет на выезд за границу, так и в конкретное государство на определенный срок. В ведомстве отметили, что такой подход позволит родителям принимать решение «исходя из сложившихся жизненных обстоятельств».
Помимо этого, законный представитель, заявивший о запрете выезда ребёнка из России, сам сможет вывозить его за границу, но только в случае, если сам является гражданином России.
Кроме того, у родителей, подавших заявление о несогласии на выезд, появится возможность независимо от гражданства отозвать свое заявление во внесудебном порядке — для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство.
Подать заявление о несогласии на выезд также можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД.
Вместе с тем по прежнему остаётся в силе необходимость уведомить второго законного представителя об установлении в отношении ребёнка ограничения, а также о его снятии — уведомление будет направлено по адресу места жительства или пребывания. Все спорные моменты разрешаются только в судебном порядке.
- АГН «Москва»
- © Гришкин Денис
«В целях экстренного реагирования на ситуации, связанные с несанкционированным вывозом ребенка за границу, немаловажное значение играет сокращение в новом порядке сроков, предусмотренных для работы подразделений по вопросам миграции с поступающими заявлениями. Теперь сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня», — рассказали в ведомстве.
При этом комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд остается прежним.
Закон об упрощённом порядке выезда детей за границу вступил в силу 12 июля.
Как поясняли в Госдуме, по новому закону один из родителей или другой законный представитель тоже может выразить несогласие на выезд ребенка за пределы РФ, но оно «будет более гибким».
«Можно запретить поездку в одну страну, или ряд стран, или во все страны сразу, указать срок действия такого несогласия. Этот запрет проверяется при прохождении пограничного контроля», — сообщали в нижней палате.
В Госдуме подчёркивали, что запрет на выезд касается только других стран, а на поездки внутри России не действует.
Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, бывают ситуации, когда один из родителей является иностранным гражданином, и может увезти ребёнка, а мать с российским гражданством зачастую не может не только забрать его обратно, но и увидеть ребёнка.
«Потому что отец — гражданин иностранного государства не хочет ей предоставлять такую возможность», — отметила она.
Говоря об изъятии детей, Бессараб напомнила, что в разных государствах существуют различные ювенальные системы, и то, к чему в России не привыкли — действительность в других государствах.
«Когда детей изымают из семей по наветам буквально соседей, когда они попадают в приёмные семьи и так далее. Чтобы этого не происходило, были введены такие правила — когда один из родителей имеет основание предполагать, что ребёнка могут вывезти за границу, он может дать такой запрет», — пояснила она.
Ранее в беседе с RT Бессараб отмечала, что, чтобы не создавать проблемы добросовестным родителям с отпуском, отдыхом детей, и с их обучением, в МВД решили изменить порядок подачи заявлений.
«Это позволит сэкономить семейный бюджет, в том числе на оформлении соответствующих нотариальных доверенностей», — подчеркнула она.
- «На первом месте — вопрос социальных гарантий»: 48% россиян высказались против сокращения рабочей недели до четырёх дней
- Не сейчас, но в перспективе: Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
- «У них нагрузка — совмещать работу и заботы»: что известно об идее введения четырёхдневной рабочей недели для женщин