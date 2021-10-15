В России с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу

Новый порядок вывоза детей за границу вступит в силу в России с 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

«6 октября 2021 года в Министерстве юстиции России зарегистрирован приказ МВД России... «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина России», — приводит ТАСС сообщение.

Новый порядок вывоза детей вступает в силу с 17 октября.

В частности, теперь один из законных представителей ребёнка может указать, на какой срок и в какие страны запрещает выезд для несовершеннолетнего.

Подробнее — в материале RT.