Обновлённый порядок: МВД утвердило новые правила выезда детей за границу

МВД России утвердило новый порядок подачи и отзыва заявлений о несогласии на выезд детей за границу. В частности, теперь один из законных представителей может указать, на какой срок и в какие страны запрещает выезд для несовершеннолетнего. Внесение соответствующих изменений в законодательство было анонсировано МВД в конце сентября.

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — говорится в приказе.

Документ, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым, признаёт утратившим силу аналогичный приказ от 11 февраля 2019 года.

По сравнению с прошлой версией документа есть ряд изменений. Так, теперь родитель, несогласный с выездом несовершеннолетнего за рубеж, может указать срок запрета.

«(Указываются. — RT) ограничение выезда несовершеннолетнего гражданина до достижения возраста 18 лет либо даты начала и окончания периода ограничения выезда несовершеннолетнего гражданина», — говорится в пункте 4.3.

При этом в следующем пункте отмечается, что ребёнку также могут запретить выезд во все страны либо перечислить список государств, которых касается запрет на выезд. Согласно предыдущему регламенту, заявители могли лишь указать, в какие государства и в какие периоды разрешают несовершеннолетнему выезд.

Ещё одно нововведение касается отзыва несогласия на выезд. Теперь для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган МВД (или другую инстанцию, где было подано изначальное заявление).

Также изменился учёт заявлений. В частности, если заявитель не может поставить подпись, то принимающий должен отметить это с указанием причины.

«В случае если заявитель не имеет возможности в силу физического недостатка самостоятельно проставить свою подпись в заявлении, должностное лицо, уполномоченное на приём заявлений, проставляет прочерк в графе заявления, предназначенной для подписи заявителя, с указанием соответствующих причин», — указали в министерстве.

Кроме того, в документе представлены рекомендуемые образцы заявлений.

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30 сентября начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что в министерстве подготовили изменения к законодательству, касающиеся вопросов выезда несовершеннолетних граждан РФ за границу.

«Если гражданин заявляет, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же всё-таки какие-то вопросы будут возникать, то это всё будет решаться в судебном порядке. Но такие изменения действительно есть», — отметила она.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, говоря о новом приказе МВД, напомнила, что в весеннюю сессию Госдума утвердила законопроект о выезде несовершеннолетних за рубеж.

«В принципе, все согласились, что для оформления запрета — достаточно несложной процедуры, которую родитель проводит в случае опасения, что его ребёнка вывезут без его согласия за границу, — можно сделать соответствующее распоряжение, и его можно будет преодолеть только в судебном порядке. Что касается остальных детей, чтобы не создавать проблемы добросовестным родителям, не создавать проблемы с отпуском, с отдыхом детей, а зачастую с их обучением (мы знаем, что иногда второй родитель, не проживающий вместе с семьёй, злоупотребляет такими возможностями), решили изменить (порядок подачи заявлений. — RT). Это позволит сэкономить семейный бюджет, в том числе на оформлении соответствующих нотариальных доверенностей», — подчеркнула собеседник RT.

Напомним, 12 июля вступил в силу упрощённый порядок выезда детей за границу. Как указывали в пресс-службе Госдумы, согласно новому закону, более гибким становится инструмент запрета на выезд ребёнка за границу, если один из родителей выразил своё несогласие. Теперь несовершеннолетнему могут запретить поездку в одну или несколько стран или во все государства сразу, указать срок действия такого несогласия, что будет проверяться при прохождении пограничного контроля. При этом отозвать такое заявление можно во внесудебном порядке, но споры разрешаются исключительно в суде.

Вместе с тем запрет не распространяется на выезд ребёнка из страны в сопровождении заявителя, который является гражданином РФ, тогда как родитель-иностранец, подавший несогласие, выехать за пределы РФ с ребёнком не сможет.

В случае если несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения своих законных представителей, кроме паспорта, он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из них.