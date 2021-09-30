Омбудсмен Волынец заявила о важности изменений в правила выезда детей за границу

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила о важности внесения изменений в законодательство, которые касаются выезда детей за границу.

«Это важно, что теперь запрет выезда за рубеж будет устанавливаться судом. Потому что бывает так, что это спонтанное решение для того, чтобы отомстить своему бывшему супругу либо бывшей супруге. Выезд за рубеж может быть связан с отдыхом, обучением или какая-то медицинская помощь нужна. Это важно, чтобы не было поспешных эмоциональных решений», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, по прежнему регламенту требовалось сходить к нотариусу и взять доверенность.

Как отметила Волынец, важно, что теперь вопросы выезда детей за рубеж будут решаться в судебном порядке.

«И вторая важная часть — это упорядочивание регламента, потому что судебные решения — это совсем другого уровня регламент. И здесь меньше вероятность каких-то ошибок, недоразумений», — пояснила омбудсмен.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что планируется нормативно закрепить, что один из родителей может ограничить выезд ребёнка из страны. Сам родитель, который подал заявление, сможет выезжать с этим ребёнком за рубеж на отдых или, например, лечение, а все возникшие вопросы будут решаться в суде, уточнила Казакова.

Адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала об особенностях процедуры развода супругов в случае, если в семье есть дети.