В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

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Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Согласно новому порядку, приём и учёт заявлений осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка в отношении которого подаётся заявлений. 

Также заявление о несогласии выезда детей в другие страны может быть подано в посольства или консульства России по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

В мае в России изменились правила получения детских пособий.

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