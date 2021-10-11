«Дать жёсткую правовую оценку»: СК возбудил дела против директора школы и руководства ЧОПа после убийства в Махачкале

В Махачкале в результате конфликта между двумя школьниками один из них погиб. Во время драки учащийся 9-го класса ударил другого ножом, позднее тот скончался в больнице. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту убийства, по статье «Халатность» — против директора школы и его заместителя, а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — против руководства частного охранного предприятия. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Дагестан заявила, что у нападавшего были проблемы с учёбой и поведением.

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении 15-летнего школьника в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 11:00 в понедельник, 11 октября, во дворе махачкалинской школы №51 произошла драка между двумя учениками 9-го класса, в ходе которой один из подростков ударил другого ножом. Раненый школьник скончался в больнице.

Помимо этого возбуждены ещё два дела: по ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе и по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении руководства частного охранного предприятия, работавшего в школе.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководству республиканского следственного управления «дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего».

По информации ТАСС, вскоре после инцидента директор и замдиректора школы №51 были уволены. Как уточнил источник агентства в Минобрнауки Дагестана, руководитель учебного заведения почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали скорую помощь. Позднее стало известно о его госпитализации с сердечным приступом.

Пресс-служба МВД Дагестана опубликовала кадры допроса школьника, который смертельно ранил одноклассника.

Как рассказал задержанный, нож он приобрёл около года назад: «Просто чтобы дома лежал. У всех есть — и у меня будет». По словам подростка, в какой-то из дней он решил положить оружие в карман, где забыл его. «При драке я его в состоянии аффекта достал и ударил. Непреднамеренно. Я его не хотел убивать», — пояснил нападавший, добавив, что после произошедшего он пошёл к директору.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Дагестан Марина Ежова сообщила ТАСС, что у задержанного были проблемы с учёбой и поведением.

«Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов, учился плохо, были проблемы с поведением, — рассказала она. — Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии»

По словам омбудсмена, нападавший ранее поменял одну школу, затем какое-то время находился на домашнем обучении, а недавно его перевели в ту школу, где произошло ЧП. Вместе с тем, Ежова отметила, что семья подростка не является неблагополучной.

«Семья полная, какого-то ярко выраженного социального или материального неблагополучия нет, это единственный ребёнок в семье», — сообщила она.

Уполномоченный по правам детей добавила, что в школе, где произошла трагедия, действовал договор на охрану и был установлен металлоискатель. По словам Ежовой, охранник находится на месте, однако металлоискатель «не сработал по каким-то причинам».

Позднее стало известно, что возле школы №51 подростки напали на оператора местного телеканала РГВК «Дагестан». Об инциденте сообщили на странице канала в Instagram. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется. Из сообщения следует, что оператор Гаджи Магомедов был доставлен в больницу с многочисленными гематомами.

На фоне ЧП в махачкалинской школе власти города намерены усилить воспитательную работу, заявил начальник управления образования Вадим Дибияев.

«Издадим на основании этого случая дополнительные методические рекомендации, которые будут доведены до образовательных организаций. В последующем чтобы мы могли предотвратить такие ситуации», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, врио главы республики Сергей Меликов поручил подготовить предложения по усилению безопасности в образовательных учреждениях Дагестана. В сообщении на сайте руководителя республики говорится о формировании комиссии для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

Добавим, что в сентябре между подростками на территории школы в Южном Чертанове произошёл конфликт, в ходе которого один из школьников ранил другого ножом. Как сообщила директор школы, пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожало.