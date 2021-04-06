В Пензе возбудили дело из-за нанесения в школе ранения ножом подростку

В Пензе возбуждено уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 5 апреля в одной из школ Пензы 15-летняя учащаяся, состоящая на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, из-за конфликта ударила ножом в спину своего 14-летнего одноклассника.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, проводивших профилактическую работу с девочкой.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после того, как во время драки один 11-летний школьник ударил другого ножом.