В Пензе возбудили дело из-за нанесения в школе ранения ножом подростку

Короткая ссылка
В Пензе возбуждено уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
В Пензе возбудили дело из-за нанесения в школе ранения ножом подростку
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 5 апреля в одной из школ Пензы 15-летняя учащаяся, состоящая на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, из-за конфликта ударила ножом в спину своего 14-летнего одноклассника.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, проводивших профилактическую работу с девочкой.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после того, как во время драки один 11-летний школьник ударил другого ножом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить