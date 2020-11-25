На Сахалине восьмилетний школьник нанёс ножевые ранения однокласснику

В Южно-Сахалинске восьмилетний школьник в ходе ссоры нанёс ножевые ранения однокласснику. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«По сообщению о госпитализации в областную детскую больницу восьмилетнего мальчика с проникающим ранением грудной клетки возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 ноября восьмилетний мальчик пришёл в гости к однокласснику, пока родители были на работе.

«Мальчики смотрели мультики и играли в планшет. Во время игры они поссорились, после чего гость нанёс не менее четырёх ударов в область грудной клетки «хозяину квартиры», — отметили в ведомстве.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован и прооперирован.

В конце октября в Челябинской области поместили под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая в ходе конфликта ударила ножом 14-летнюю знакомую в селе Русская Теча.