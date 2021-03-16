Следователи возбудили дело после драки школьников на перемене в Самаре

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Самаре во время драки один школьник ударил другого ножом. Ребёнка госпитализировали.
Следователи возбудили дело после драки школьников на перемене в Самаре
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Сегодня в дневное время в одной из школ Октябрьского района города Самары во время перемены произошёл конфликт между двумя 11-летними мальчиками. По предварительным данным, один из учащихся нанёс один удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Ребёнка доставили в медицинское учреждение», — сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Ранее сообщалось, что в Новороссийске вынесли приговор женщине, которую обвиняли в истязании сына.

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