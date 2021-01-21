В Новороссийске вынесли приговор женщине, обвинявшейся в истязании сына
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
О ситуации с ребёнком стало известно благодаря соседям. Мальчик несколько месяцев провёл в реабилитационном центре. Теперь ему разрешили жить с отцом.
Мать обвинили по статьям об истязании и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд приговорил её к трём годам заключения.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.