В Новороссийске вынесли приговор женщине, обвинявшейся в истязании сына

В Новороссийске вынесли приговор женщине, которую обвиняли в истязании сына.

Об этом сообщает НТВ.

О ситуации с ребёнком стало известно благодаря соседям. Мальчик несколько месяцев провёл в реабилитационном центре. Теперь ему разрешили жить с отцом.

Мать обвинили по статьям об истязании и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд приговорил её к трём годам заключения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка.