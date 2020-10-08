В Татарстане завели дело по факту избиения 11-летнего ребёнка

В Татарстане завели уголовное дело по факту избиения 11-летнего ребёнка. Подозреваемый — отчим мальчика.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Расследованием занимается Чистопольский межрайонный следственный отдел.

По имеющимся данным, отчим избивал пасынка несколько раз, причиняя ребёнку физические и психические страдания.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к другим противоправным действиям, передаёт «Реальное время».

Ранее сообщалось, что в Курской области завели дело по факту истязания несовершеннолетнего.