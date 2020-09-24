В Курской области завели дело по факту истязания несовершеннолетнего

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В Курской области завели уголовное дело по фату истязания несовершеннолетнего.
В Курской области завели дело по факту истязания несовершеннолетнего
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Олега Новикова.

По версии следствия, мать издевалась над сыном в течение почти четырёх лет по любому малозначительному поводу. Один из таких эпизодов утром 22 сентября попал на видеорегистратор в салоне автомобиля такси.

Как утверждается, о матери не сообщали в органы опеки около года — ни поликлиника, ни школа, ни соседи, пишет Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.

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