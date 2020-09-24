В Курской области завели дело по факту истязания несовершеннолетнего

В Курской области завели уголовное дело по фату истязания несовершеннолетнего.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Олега Новикова.

По версии следствия, мать издевалась над сыном в течение почти четырёх лет по любому малозначительному поводу. Один из таких эпизодов утром 22 сентября попал на видеорегистратор в салоне автомобиля такси.

Как утверждается, о матери не сообщали в органы опеки около года — ни поликлиника, ни школа, ни соседи, пишет Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.