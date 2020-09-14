В Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына

Короткая ссылка
В Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.
В Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Мать с сыном жили у знакомой. По словам женщины, приятельница держала их в рабстве. Обвинение по статье «Истязание малолетнего» предъявили обеим.

Ребёнок временно передан врачам.

Сотрудникам Генпрокуратуры предстоит проверить действия органов опеки. Ранее в ведомстве прокомментировали ситуацию в связи с истязанием ребёнка в Омской области.

URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить