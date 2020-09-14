В Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына

В Омской области арестовали 20-летнюю мать, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына.

Об этом сообщает НТВ.

Мать с сыном жили у знакомой. По словам женщины, приятельница держала их в рабстве. Обвинение по статье «Истязание малолетнего» предъявили обеим.

Ребёнок временно передан врачам.

Сотрудникам Генпрокуратуры предстоит проверить действия органов опеки. Ранее в ведомстве прокомментировали ситуацию в связи с истязанием ребёнка в Омской области.

URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.