В Омской области арестовали мать, подозреваемую в истязании малолетнего сына
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Мать с сыном жили у знакомой. По словам женщины, приятельница держала их в рабстве. Обвинение по статье «Истязание малолетнего» предъявили обеим.
Ребёнок временно передан врачам.
Сотрудникам Генпрокуратуры предстоит проверить действия органов опеки. Ранее в ведомстве прокомментировали ситуацию в связи с истязанием ребёнка в Омской области.
URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.