Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с истязанием ребёнка в Омской области

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В Генпрокуратуре России прокомментировали ситуацию в связи с истязанием ребёнка в Омской области.
Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с истязанием ребёнка в Омской области
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По поручению Генеральной прокуратуры проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений годовалому мальчику, проживающему в населённом пункте Коянбай Таврического района Омской области.

По предварительным данным, ребёнок проживал со своей матерью в семье у её знакомых, где ему неоднократно наносили телесные повреждения и ограничивали свободу передвижения, связывали.

Следственными органами СК России по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК России.

В настоящий момент ребёнок вместе с матерью находится в больнице.

Вместе с этим, как сообщают «Известия», правоохранители организовали проверку работы в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

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