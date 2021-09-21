В Москве задержали ученика 9-го класса, ранившего одноклассника ножом

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В МВД России сообщили, что сотрудники полиции задержали школьника, который в ходе конфликта ранил одноклассника на территории школы на юге Москвы.
В Москве задержали ученика 9-го класса, ранившего одноклассника ножом
  • РИА Новости

Согласно данным полиции, между подростками на территории школы в Южном Чертанове произошёл конфликт.

«В результате конфликта один из его участников причинил травмы своему оппоненту. Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц. Полицейские задержали подозреваемого», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

По данным источника агентства, ученик 9-го класса во время перемены трижды ранил ножом одноклассника.

Пострадавший доставлен в травматологическое отделение, нападавший задержан.

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