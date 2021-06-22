«Это шок»: что известно об убийстве вожатой в подмосковном лагере

В детском лагере Пушкинского городского округа в Подмосковье найдено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержана коллега девушки, с которой они вместе проживали в комнате. По данным СМИ, одна из вожатых ударила ножом свою коллегу в ходе спора о том, кого дети любят больше. Подозреваемую задержали и допросили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В городском округе Пушкино в Подмосковье задержана вожатая, подозреваемая в убийстве коллеги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Смертельный спор

По данным следствия, 22 июня 2021 года в детском оздоровительном лагере Пушкинского городского округа в одной из комнат было обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди.

«По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным девушки проходили в лагере студенческую практику», — говорится в сообщении на сайте СК.

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса подозреваемой.

По её словам, она взяла нож и подошла к своей коллеге​ после слов, что с ней больше никто не хочет общаться.

«Ребёнок один на дискотеку идти не хотел. Мы с ней пошли ребёнка привели на дискотеку. И потом начали разговаривать, сказала: я пойду. Я говорю: посиди ещё пять минут, давай поговорим. Она начала говорить, что, мол, с тобой вообще никто общаться не хочет.​ Почему я должна сидеть? Я начала нервничать, взяла нож и подошла к ней», — рассказывает на камеру девушка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным СМИ, вожатые учились на третьем курсе Московского государственного областного университета (МГОУ). Как пишут журналисты, после отбоя девушки у себя в комнате якобы распивали спиртные напитки, и между ними возник спор, кого из вожатых дети любят больше. После словесной перепалки одна из девушек взяла нож и ударила другую несколько раз, в том числе в область сердца.

​В прокуратуре Московской области RT сообщили, что по факту произошедшего организована проверка. Кроме того, расследование уголовного дела поставлено на контроль.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних», — сообщила RT начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового просвещения, руководитель пресс-службы Наталия Григорьева.

По её словам, в ближайшие дни подозреваемой будет избрана мера пресечения.

«Она была хорошим человеком»

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Старшая вожатая лагеря комментировать RT ситуацию отказалась.

Директор лагеря заявила RT, что детей в момент инцидента рядом с вожатыми не было, и также отказалась от общения.

Одна из знакомых погибшей девушки сообщила RT, что шокирована произошедшим и может рассказать о подруге только хорошее. «Она была очень хорошим человеком», — добавила она. ​

​Как сообщают СМИ, подозреваемую назначили вожатой у детей в возрасте 8-10 лет. Она вела театральный кружок. При этом, сообщается, что за три дня до произошедшего девушки общались в комнате на повышенных тонах.

​В свою очередь руководитель одной из государственных​ школ вожатых, попросивший не называть его имя, сообщил RT, что подобная ситуация в его практике случилась впервые.

«Это шок. Мы с коллегами в своей практике с таким не сталкивались. Это говорит о том, что человек неадекватен и его нельзя допускать к работе с детьми. Я и не думал, что такое вообще может произойти. К тому же, стоит отметить, что тут налицо нарушение многих правил. Во-первых, то, что после отбоя вожатые употребляют спиртные напитки. За такое сразу же увольняют. Даже тот факт, что они это делают у себя в комнате и их никто не видит, их действия не оправдывает», — сообщил RT собеседник.

Он также отметил, что данную ситуацию можно было избежать, тщательно проверив необходимые документы.

Одной из таких документов является справка из наркодиспансера о том, что «человек адекватен и не состоит на учёте».

«Не хочется думать, что в данном случае имела место покупка справки. Претенденты в вожатые сдают необходимые анализы по месту жительства, однако подлинность документов потом проверяется по специальной базе. Надеюсь, следователи смогут в скором времени разобраться в этом вопросе», — предполагает эксперт.