В Пермском крае рассказали о действиях охраны во время нападения в лицее

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что охрана лицея в Березниках, где ученик совершил нападение с ножом на учителя, действовала по инструкции и вызвала Росгвардию.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

«В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии», — отметили в министерстве.

Прибывший наряд Росгвардии задержал нападавшего.

В сообщении отмечается, что охранники не имеют права обыскивать детей при входе в школу.

Как передаёт «Газета.Ru», ученица лицея №1 в Березниках, где было совершено нападение на учителя, рассказала, что десятиклассник, опоздав на урок, вошёл в класс и напал на учителя физики с двумя изогнутыми ножами кукри. Ученика задержали, учителя госпитализировали.

Ранее в СК сообщили, что в лицее города Березники 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.