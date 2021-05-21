В Пермском крае рассказали о действиях охраны во время нападения в лицее
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Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
«В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии», — отметили в министерстве.
Прибывший наряд Росгвардии задержал нападавшего.
В сообщении отмечается, что охранники не имеют права обыскивать детей при входе в школу.
Как передаёт «Газета.Ru», ученица лицея №1 в Березниках, где было совершено нападение на учителя, рассказала, что десятиклассник, опоздав на урок, вошёл в класс и напал на учителя физики с двумя изогнутыми ножами кукри. Ученика задержали, учителя госпитализировали.
Ранее в СК сообщили, что в лицее города Березники 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.