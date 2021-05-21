В Пермском крае рассказали о действиях охраны во время нападения в лицее

Короткая ссылка
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что охрана лицея в Березниках, где ученик совершил нападение с ножом на учителя, действовала по инструкции и вызвала Росгвардию.
В Пермском крае рассказали о действиях охраны во время нападения в лицее
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

«В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии», — отметили в министерстве.

Прибывший наряд Росгвардии задержал нападавшего.

В сообщении отмечается, что охранники не имеют права обыскивать детей при входе в школу.

Как передаёт «Газета.Ru», ученица лицея №1 в Березниках, где было совершено нападение на учителя, рассказала, что десятиклассник, опоздав на урок, вошёл в класс и напал на учителя физики с двумя изогнутыми ножами кукри. Ученика задержали, учителя госпитализировали. 

Ранее в СК сообщили, что в лицее города Березники 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить