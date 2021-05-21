Возбуждено дело о покушении на убийство после нападения на учителя в Березниках

Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство после нападения на учителя в Березниках.

«В лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

Устанавливают мотив и причины преступления.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, учащийся лицея №1 мог напасть с ножом на учителя из-за двойки в четверти.

Ранее в пресс-службе больницы имени Вагнера рассказали о состоянии пострадавшего учителя. Отмечается, что её состояние оценивается как средней степени тяжести.