В Пермском крае сообщили о состоянии пострадавшего при нападении ученика педагога

В Пермском крае в пресс-службе больницы имени Вагнера рассказали о состоянии учителя лицея №1 в городе Березники, на которого напал ученик с ножом.

«Её привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Её состояние оценивается как средней степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение.

Уполномоченный по правам ребёнка Пермской области Светлана Денисова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя происшествие, сообщила, что в настоящее время «туда выехала комплексная комиссия, психологи».

«Со случаем разбираются. Учитель госпитализирован. К сожалению, она получила ранение, есть кровопотеря. Пока можем только сказать, что мальчик — лицеист, 10-й класс, на учётах нигде не состоял», — рассказала Денисова.

Она отметила, что «причины конфликта неизвестны».

«Надо разобраться, а не ставить диагнозы и налево-направо раздавать рекомендации. Сейчас будем разбираться», — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в городе Березники Пермского края учащийся лицея №1 напал с ножом на учителя.