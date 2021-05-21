В Пермском крае сообщили о состоянии пострадавшего при нападении ученика педагога

Короткая ссылка
В Пермском крае в пресс-службе больницы имени Вагнера рассказали о состоянии учителя лицея №1 в городе Березники, на которого напал ученик с ножом.
В Пермском крае сообщили о состоянии пострадавшего при нападении ученика педагога
  • РИА Новости

«Её привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Её состояние оценивается как средней степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение.

Уполномоченный по правам ребёнка Пермской области Светлана Денисова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя происшествие, сообщила, что в настоящее время «туда выехала комплексная комиссия, психологи».

«Со случаем разбираются. Учитель госпитализирован. К сожалению, она получила ранение, есть кровопотеря. Пока можем только сказать, что мальчик — лицеист, 10-й класс, на учётах нигде не состоял», — рассказала Денисова.

Она отметила, что «причины конфликта неизвестны».

«Надо разобраться, а не ставить диагнозы и налево-направо раздавать рекомендации. Сейчас будем разбираться», — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в городе Березники Пермского края учащийся лицея №1 напал с ножом на учителя. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить