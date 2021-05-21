В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

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В городе Березники Пермского края учащийся лицея №1 напал с ножом на учителя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
  • © РИА Новости

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что «в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

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