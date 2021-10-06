«С ней проводят следственные действия»: экс-замглавы Минпросвещения Ракова находится в московском отделении МВД

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, с экс-чиновницей проводят следственные действия. Ранее Ракову объявили в розыск. Её привлекли в качестве обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, свою вину экс-замминистра просвещения не признаёт. Тем временем об увольнении Раковой сообщили в Сбербанке, где она занимала должность вице-президента.

С бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводит портал «МВД Медиа».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-госчиновница сама пришла в подразделение МВД. По его словам, ведомство планирует очно предъявить Раковой обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

«После проведения следственных действий с Раковой следователи планируют предъявить ей очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении бывшей чиновницы меры пресечения», — пояснил он.

Источник также сообщил, что Ракова заявила о своей непричастности к совершению инкриминируемых деяний, как и других фигурантов этого дела: «Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе».

Напомним, что 1 октября бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова была объявлена в розыск, поскольку скрылась от следствия. Как писал «Коммерсантъ», 30 сентября она не явилась на допрос и отключила мобильный телефон. При этом в её доме в Подмосковье оперативники «обнаружили следы экстренных сборов». По мнению полицейских, уклоняться от следствия Раковой мог помочь её близкий знакомый, экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования. Согласно информации издания, у мужчины есть украинский паспорт и родственники в этой стране, в связи с чем Ракова могла попытаться попасть на территорию Украины.

6 октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что гражданский муж Раковой Артур Стеценко, который также работал в Фонде новых форм развития образования, был задержан 4 октября. По данным газеты «Известия», ему инкриминируют фиктивное трудоустройство.

Отметим, что главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путём мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ Фонд новых форм развития образования.

Как указывал источник RT в правоохранительных органах, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования.

30 сентября Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для трёх других подозреваемых по этому делу. В СИЗО были отправлены бывший генеральный директор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, его бывший заместитель, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также отмечал, что следователи проверяют причастность Раковой к другим эпизодам мошенничества, в результате чего возможно появление новых подозреваемых.

Также на russian.rt.com Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову

Между тем в пресс-службе Сбербанка сообщили, что Ракова была уволена 4 октября.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Ранее первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал, что в Сбербанке узнали о претензиях правоохранительных органов к Марине Раковой только 29 сентября. На следующий день стало известно, что на время проведения следствия начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлёву назначили исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые образовательные платформы» — эту должность ранее занимала Ракова.

До назначения в Сбербанк в 2017 году Ракова занимала должность заместителя министра просвещения Российской Федерации. Параллельно с занимаемой должностью она руководила проектным офисом национального проекта «Образование» и была его основным разработчиком.