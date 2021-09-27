«Ряд крупных торговых центров уже получили предостережение»: в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, торговых центрах и местах общественного питания, заявили столичные власти. В Департаменте торговли и услуг подчеркнули, что контроль за ношением масок ведётся непрерывно, однако эта работа будет идти ещё более интенсивно.

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общепита, рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что контроль за соблюдением масочного режима в столице ведётся с прошлого года, эта работа не останавливалась.

«В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно», — приводит его слова ТАСС.

Немерюк напомнил, что за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Тем временем за сутки в России выявлено 22 236 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 13 513 человек, 779 скончались.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 7 443 149 случаев COVID-19. К настоящему времени 6 618 117 человек выздоровели, 204 679 скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 190,2 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 418 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 257 326 человек.

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В Москве за сутки выявлено 3387 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 810 человек, скончался 61 пациент. На ИВЛ в московских больницах находятся 339 человек.

«Необходимы механизмы быстрой корректировки»

Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ призвал использовать полученные во время пандемии коронавируса наработки для создания алгоритма действий в случае повторения подобных сценариев.

Президент отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции во всём мире привела к серьёзным ограничениям в общественной жизни, к закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности.

«Соответственно мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан. Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ», — сказал Путин.

По мнению главы государства, в России удалось ввести подобные изменения, которые сработали быстро и эффективно.

«Но нужно, чтобы это было уже не в «ручном управлении» сделано, на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки, для того чтобы отработать алгоритм действий фактически в автоматическом режиме», — заключил российский лидер.

QR-коды в Самарской области

Власти Самарской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией вводят QR-коды для посещения ряда общественных мест. Как сообщил глава региона Дмитрий Азаров, на организацию процесса даётся две недели.

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«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», — написал губернатор в Instagram.

Кроме того, в регионе поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего в общественном транспорте и торговых центрах. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности перевода на дистанционное обучение учащихся шестых — десятых классов.

Клинические испытания вакцины «Бетувакс»

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс», следует из реестра ведомства. Речь идёт о субъединичной рекомбинантной вакцине на основе сферических частиц с поверхностным антигеном SARS-CoV-2.

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Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата — суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл, 40 мкг/мл. Отмечается, что цель клинических исследований — «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев».

Как заявили в одной из компаний-разработчиков препарата, первую и вторую стадию клинических испытаний «Бетувакса» планируется завершить в конце февраля — начале марта 2022 года.

«Первый этап должен ответить на вопросы безопасности, а второй — это поиск дозировки. Окончательные выводы делаются после третьей фазы клинических испытаний. На предварительный отчёт уйдёт четыре месяца точно», — цитирует ТАСС Артура Исаева, председателя совета директоров одного из разработчиков препарата, Института стволовых клеток человека (ИСКЧ).