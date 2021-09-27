Вирусолог Альтштейн высказался об иммунитете у переболевших COVID-19

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Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об иммунитете у переболевших COVID-19.
Вирусолог Альтштейн высказался об иммунитете у переболевших COVID-19
  • Reuters

«Я видел дважды переболевших — это единицы из единиц. Достоверно подтверждённых случаев немного. Это вообще важный вопрос, обеспечивает ли инфицирование коронавирусом специфический иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По словам вирусолога, если этот иммунитет не сверхзначительный, то на полгода-год его хватает.

«Это от заражения, но ещё лучше — от вакцины. Как минимум на полгода», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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