Скончались более 800 человек: за сутки в России выявлено 22 498 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
За прошедшие сутки в России выявлено 22 498 случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровел 13 671 человек, число летальных исходов достигло 805.
С начала пандемии в России было зарегистрировано 7 420 913 случаев COVID-19. Выздоровели 6 604 604 человека. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 203 900 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 189,8 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 509 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 256 970 человек.
В Москве выявлено 3275 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 2055, в Подмосковье — 1215.
По данным столичного оперштаба, за прошедшие сутки были госпитализированы 767 человек, скончались 59 пациентов. В московских больницах на ИВЛ находятся 342 человека.
По мнению экспертов, в России не зафиксировано штаммов коронавируса опаснее, чем вариант «дельта». Как полагает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, распространённые в РФ штаммы являются производными от «дельты».
«Сейчас в РФ, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии «дельта», которые отличаются от своего «предка» дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм ещё более заразным — наблюдаются разные варианты», — приводит его слова ТАСС.
Хафизов добавил, что, в соответствии с исследованиями зарубежных учёных, штамм «дельта» практически исчерпал свой потенциал по формированию устойчивости к нейтрализующему действию защитных антител.
Он также добавил, что те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающие обеспокоенность», уступают «дельте» в способности так же активно распространяться.
«Потому на данный момент каких-либо геновариантов вируса, представляющих большую для людей опасность, чем «дельта», не выявлено не только в России, но и в мире», — заключил Хафизов.
Кроме того, в Роспотребнадзоре также высказали мнение, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%.Также на russian.rt.com Лавров заявил в ООН о поддержке Россией принципа взаимного признания вакцин от COVID-19
«Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% (а он состоит из двух составляющих: поствакцинального и естественного) заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всём мире», — заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Между тем он пояснил, что пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, поэтому инфекции «ещё есть где развернуться». Сроки достижения коллективного иммунитета, по мнению Горелова, обусловлены «только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью».
Реакция на доклад об изучении в США происхождения коронавируса
В интервью RT директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал предположение, что подготовленный разведкой США доклад о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки.
«Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счёт, где содержались такие очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально», — сказал он.
Нарышкин связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».
«Что касается наших знаний — мы, конечно, пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», — отметил Нарышкин.
Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.