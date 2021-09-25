Лавров заявил в ООН о поддержке Россией принципа взаимного признания вакцин от COVID-19
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«COVID-19 — наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан», — указал глава МИД на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал министров стран — участниц G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.