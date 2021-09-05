Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал министров стран — участниц G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится на сайте Минздрава России.

«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется необходимым рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — заявил он.

Также он отметил, что необходимо на практике реализовать призыв G20 об охвате населения земли «широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.