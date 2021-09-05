Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Минздрава России.
«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется необходимым рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — заявил он.
Также он отметил, что необходимо на практике реализовать призыв G20 об охвате населения земли «широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний».
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.