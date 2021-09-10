Лавров обсудил с главой МИД Израиля признание сертификатов о вакцинации
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Об этом Лавров рассказал на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
По словам российского министра, в ходе переговоров с Лапидом он обратил внимание, что в Израиле решили пускать иностранцев с сертификатами о вакцинации препаратами, которые сертифицированы в Израиле и разрешены в ЕС.
«Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать», — сказал глава МИД России.
Ранее Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию в РФ и в ЕС вакцин от COVID-19.