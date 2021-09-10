Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию с ЕС вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19
  • РИА Новости

«Были такие робкие попытки — потому что потом они как-то сошли на нет — со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время выступления на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал министров стран — участниц G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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