В Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по гриппу

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о появлении новой группы риска по гриппу, в которую входят переболевшие коронавирусной инфекцией люди.
В Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по гриппу
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«У нас появилась ещё одна группа риска... — это люди, которые перенесли COVID-19», — приводит ТАСС слова Поповой в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Она объяснила, что коронавирус наносит большое поражение иммунной системе организма.

«Поэтому это новая группа риска и люди, которым нужно привиться от гриппа обязательно», — резюмировала глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 36 российских субъектах.

В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об опасности одновременного протекания ОРВИ и COVID-19.

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