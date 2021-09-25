В Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по гриппу
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«У нас появилась ещё одна группа риска... — это люди, которые перенесли COVID-19», — приводит ТАСС слова Поповой в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Она объяснила, что коронавирус наносит большое поражение иммунной системе организма.
«Поэтому это новая группа риска и люди, которым нужно привиться от гриппа обязательно», — резюмировала глава ведомства.
Ранее Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 36 российских субъектах.
В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об опасности одновременного протекания ОРВИ и COVID-19.