Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

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Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 36 российских субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
  • © Alexander Zemlianichenko / AP

«В первую очередь рост [заболеваемости] идёт в крупных мегаполисах. 36 субъектов [России находятся] в росте» — приводит ТАСС слова Поповой в интервью телеканалу «Россия-1».

Она отметила, что идёт рост заболеваемости как коронавирусом, так и сезонными ОРВИ.

По её словам, в группе риска заболевания сезонным ОРВИ находятся люди, перенёсшие коронавирус.

Ранее Попова заявила, что в России нет оснований для введения локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

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