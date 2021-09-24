Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 36 российских субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первую очередь рост [заболеваемости] идёт в крупных мегаполисах. 36 субъектов [России находятся] в росте» — приводит ТАСС слова Поповой в интервью телеканалу «Россия-1».

Она отметила, что идёт рост заболеваемости как коронавирусом, так и сезонными ОРВИ.

По её словам, в группе риска заболевания сезонным ОРВИ находятся люди, перенёсшие коронавирус.

Ранее Попова заявила, что в России нет оснований для введения локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.