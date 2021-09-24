Попова заявила об отсутствии оснований для введения в России локдауна

Короткая ссылка
В России нет оснований для введения локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила об отсутствии оснований для введения в России локдауна
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Интерфакс выступление Поповой в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что основная проблема, которая стоит перед специалистами, — наладить функционирование экономики и сохранить качество жизни людей в условиях введённых ограничительных мер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне и в администрации президента не обсуждается возможность введения новых ограничений и локдауна из-за COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить