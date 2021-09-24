Попова заявила об отсутствии оснований для введения в России локдауна

В России нет оснований для введения локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Интерфакс выступление Поповой в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что основная проблема, которая стоит перед специалистами, — наладить функционирование экономики и сохранить качество жизни людей в условиях введённых ограничительных мер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне и в администрации президента не обсуждается возможность введения новых ограничений и локдауна из-за COVID-19.