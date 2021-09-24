Попова заявила об отсутствии оснований для введения в России локдауна
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- РИА Новости
«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — цитирует Интерфакс выступление Поповой в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что основная проблема, которая стоит перед специалистами, — наладить функционирование экономики и сохранить качество жизни людей в условиях введённых ограничительных мер.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне и в администрации президента не обсуждается возможность введения новых ограничений и локдауна из-за COVID-19.