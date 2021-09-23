В Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна в России
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений не ведётся», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, правительственный штаб и главы регионов внимательно отслеживают развитие ситуации.
«Всё-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что «пока где-то каких-то решений не принималось», несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране.
Также Песков заявил, что в Кремле продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.