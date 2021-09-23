В Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне и в администрации президента России не ведётся обсуждений о возможности введения новых ограничений и локдауна из-за коронавируса.

«По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений не ведётся», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, правительственный штаб и главы регионов внимательно отслеживают развитие ситуации.

«Всё-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что «пока где-то каких-то решений не принималось», несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Также Песков заявил, что в Кремле продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.