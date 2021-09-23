В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», — цитирует его ТАСС.

17 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Как отмечал Песков, все заболевшие коронавирусом в окружении российского лидера вовремя не прошли ревакцинацию. Все они болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.