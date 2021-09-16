Песков: все заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя

Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков заявил, что все заболевшие коронавирусом в окружении российского лидера вовремя не прошли ревакцинацию.

«Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определённое время, титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, практически все заболевшие в окружении Путина болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.

«Ни одного тяжёлого случая нет», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Песков отметил, что Путин примет участие в голосовании на выборах в Госдуму, возможно, при помощи электронного голосования.