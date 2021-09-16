В Кремле не исключили, что Путин проголосует на выборах онлайн

Президент России Владимир Путин примет участие в волеизъявлении на выборах, возможно, при помощи электронного голосования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В любом случае президент примет участие в голосовании... Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», — сказал представитель Кремля журналистам.

На уточняющий вопрос, зарегистрировался ли глава государства на ресурсе для дистанционного голосования, Песков подтвердил, что «президент был там зарегистрирован».

Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что более 2,6 млн человек подали заявку на участие в онлайн-голосовании.