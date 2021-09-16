В Кремле не исключили, что Путин проголосует на выборах онлайн
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«В любом случае президент примет участие в голосовании... Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», — сказал представитель Кремля журналистам.
На уточняющий вопрос, зарегистрировался ли глава государства на ресурсе для дистанционного голосования, Песков подтвердил, что «президент был там зарегистрирован».
Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что более 2,6 млн человек подали заявку на участие в онлайн-голосовании.