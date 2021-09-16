В Кремле не исключили, что Путин проголосует на выборах онлайн

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин примет участие в волеизъявлении на выборах, возможно, при помощи электронного голосования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Кремле не исключили, что Путин проголосует на выборах онлайн
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«В любом случае президент примет участие в голосовании... Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», — сказал представитель Кремля журналистам.

На уточняющий вопрос, зарегистрировался ли глава государства на ресурсе для дистанционного голосования, Песков подтвердил, что «президент был там зарегистрирован».

Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что более 2,6 млн человек подали заявку на участие в онлайн-голосовании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить