Памфилова назвала число зарегистрировавшихся на онлайн-голосование граждан

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что более 2,6 млн человек подали заявку на участие в выборах в дистанционном электронном формате.

«Включено в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 650 339 заявлений», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Памфилова уточнила, что эти граждане будут исключены из списка на традиционных участках и включены в перечень тех, кто будет голосовать дистанционно.

Ранее глава ЦИК сообщила, что в сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей.