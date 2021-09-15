Памфилова назвала число зарегистрировавшихся на онлайн-голосование граждан

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что более 2,6 млн человек подали заявку на участие в выборах в дистанционном электронном формате.
Памфилова назвала число зарегистрировавшихся на онлайн-голосование граждан
  • РИА Новости

«Включено в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 650 339 заявлений», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Памфилова уточнила, что эти граждане будут исключены из списка на традиционных участках и включены в перечень тех, кто будет голосовать дистанционно.

Ранее глава ЦИК сообщила, что в сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей.

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