Памфилова сообщила, что на выборах будет более 413 тысяч наблюдателей

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В сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Памфилова сообщила, что на выборах будет более 413 тысяч наблюдателей
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Что мы имеем на сей момент по наблюдателям. На сей момент у нас 413 616 наблюдателей», — приводит ТАСС её слова.

Памфилова подчеркнула, что обработка ещё идёт.

Всего списки наблюдателей представили 16 партий, уточнила она.

Ранее сообщалось, что приём заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования и по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» завершился в ночь на 14 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.

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