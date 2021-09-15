Памфилова сообщила, что на выборах будет более 413 тысяч наблюдателей

В сентябрьских выборах, по предварительным данным, будут участвовать более 413 тыс. наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Что мы имеем на сей момент по наблюдателям. На сей момент у нас 413 616 наблюдателей», — приводит ТАСС её слова.

Памфилова подчеркнула, что обработка ещё идёт.

Всего списки наблюдателей представили 16 партий, уточнила она.

Ранее сообщалось, что приём заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования и по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» завершился в ночь на 14 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.