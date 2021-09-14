В ЦИК сообщили о заявках на голосование онлайн и по месту нахождения

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Зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что приём заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» завершился в ночь на 14 сентября.
В ЦИК сообщили о заявках на голосование онлайн и по месту нахождения
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всего в рамках «Мобильного избирателя» и на участие в ДЭГ подано 6 млн 94 тыс. 224 заявления», — цитирует его ТАСС.

По его словам, окончательные данные по принятым заявлениям будут сообщены после проведения проверки.

По информации Центризбиркома, на онлайн-голосование в семи субъектах России поступило более 2,8 млн заявок, в том числе более 2,1 млн — в Москве.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала об уровне готовности избирательной системы России к предстоящим выборам.

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