В ЦИК сообщили о заявках на голосование онлайн и по месту нахождения
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- РИА Новости
«Всего в рамках «Мобильного избирателя» и на участие в ДЭГ подано 6 млн 94 тыс. 224 заявления», — цитирует его ТАСС.
По его словам, окончательные данные по принятым заявлениям будут сообщены после проведения проверки.
По информации Центризбиркома, на онлайн-голосование в семи субъектах России поступило более 2,8 млн заявок, в том числе более 2,1 млн — в Москве.
Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала об уровне готовности избирательной системы России к предстоящим выборам.