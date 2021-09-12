Памфилова рассказала об уровне готовности избирательной системы к предстоящим выборам

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об уровне готовности избирательной системы России к предстоящим выборам.
Памфилова рассказала об уровне готовности избирательной системы к предстоящим выборам
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«Пока ещё на 99% с хвостиком, поскольку нам ещё предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, всё ли оснащено средствами индивидуальной защиты», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование на выборах в Госдуму завершилось на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма.

Также стало известно, что выездное досрочное голосование на выборах в Госдуму России прошло в индийских городах Тривандрум и Ришикеш 12 сентября.

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