Памфилова рассказала об уровне готовности избирательной системы к предстоящим выборам

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об уровне готовности избирательной системы России к предстоящим выборам.

«Пока ещё на 99% с хвостиком, поскольку нам ещё предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, всё ли оснащено средствами индивидуальной защиты», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование на выборах в Госдуму завершилось на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма.

Также стало известно, что выездное досрочное голосование на выборах в Госдуму России прошло в индийских городах Тривандрум и Ришикеш 12 сентября.